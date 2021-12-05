طقس الإسماعيلية اليوم الأحد.. استقرار وسيولة مرورية لانعدام الشبورة

شهدت محافظة الإسماعيلية استقرار حالة الطقس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع بدء موجة من الطقس السيئ في بعض المحافظات.

وبسبب استقرار الطقس شهدت المحافظة سيولة مرورية على طرق الإسماعيلية الزراعية والصحراوية، صباح اليوم، مع انعدام الشبورة على كل الطرق، مع زيادة سرعة الرياح في أرجاء المحافظة كافة.

خدمات مرورية وسيولة علي الطرق

وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومحور 30 يونيو انتشار الخدمات المرورية ورجال المرور، فيما انتشرت سيارات الإسعاف بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ.

وحذر رجال المرور المواطنين من السير بسرعات عالية، وتجاوز السرعات المقررة، خلال السير على الطرق الزراعية والصحراوية.

وقالت المصادر، إن الطرق لم تشهد أي حوادث مرورية علي الطرق خلال الساعات القليلة الماضية مع استمرار رفع حالة الطوارئ.

رفع حالة الطوارئ

وشهدت محافظة الإسماعيلية استمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار علي أرجاء المحافظة.

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة بتفعيل دور غرفة عمليات المحافظة علي مدار 24 ساعة متواصلة، وكلف نائبه المهندس أحمد عصام الدين بالتواصل مع كافة المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء والمدن.

وطالب «بشارة» نائبه بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية لتلقي تقارير عن الأحوال الجوية أولا بأول في كل مركز ومدينة، مع التعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ.