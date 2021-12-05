فحص 55 ألفا و721 سيدة ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين» في كفر الشيخ

قدمت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الخدمات الطبية لأكثر من 55 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين».

وقالت «سلام»، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية وأجرت الفحوصات اللازمة، بهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

فحص السيدات الحوامل حتى الولادة

وأضافت وكيلة الوزارة، بأن الفرق الطبية بالمبادرة قدمت الخدمة الطبية لـ55721 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتى الآن، وبلغ عدد من تم فحصهم الأسبوع الماضي 819 سيدة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين ، لمنع إنتقالها له ، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل .

أوضحت «سلام»، أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة ، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

وأشار إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

الفئات العمرية المستهدفة في المبادرة

وأشارت وكيل صحة كفر الشيخ، إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافطة بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من أطباء، وتمريض، ومدخلي بيانات، ورائدات ريفيات، حيث يبلغ عددهم 182 فرقة طبية موزعين على 11 إدارة.