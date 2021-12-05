توقيع الكشف الطبي على 2246 مريضا بمستشفى الجلدية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ وقعت الكشف الطبي على 2246 مواطنا خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، كما قامت بتوقيع الكشف الاقتصادي على 151 مريضا.

توفير أدوية وعلاج على نفقة الدولة

وأشارت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة، مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 20 قرار علاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

وأجرى قسم التحاليل بالمستشفى 69 تحليلا، تنوع بين تحليل بول وبراز وتحليل هيموجلوبين.

وتابعت أنه تم صرف علاج شهري لـ 39 مريض متردد للجذام ، وقام قسم الأشعة بعمل 204 حالة بجلسات الناروباند وتم تطعيم 89 مواطن بلقاح السينوفارم .

دور مستشفى الجلدية في المنظومة الصحية

وأشارت وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، إلى أن مستشفى الجلدية تمارس دورا مهما في المنظومة العلاجية بكفرالشيخ، وأشادت بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى كما حثتهم علي بذل مزيد من الجهد.

يذكر أن مستشفى الجلدية تستقبل الكثير من المرضى بشكل يومي وسط متابعة من قيادات مديرية الصحة، فضلا عن صرف العلاج مجاني باعتباره المستشفى الوحيد المتخصص في الأمراض الجلدية على مستوى المحافظة، كما يجرى تزويد المستشفى بالأدوية اللازمة لعلاج المرضى فضلا عن تحديث الأقسام بصفة مستمرة.