استقرار الليرة التركية اليوم الأحد أمام العملات.. والدولار بـ13.70

استقر سعر الليرة التركية، أمام العملات الأجنبية، وهي «الدولار، واليورو، والين الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترالينى» اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، وسط توقعات باستمرار الهبوط حتى الربع الأول عام 2022.

سعر الليرة أمام الدولار

وسجّلت الليرة التركية، أمام الدولار، اليوم الأحد 5 ديسمبر استقرارًا سعريًا ليباع الدولار مقابل 13.70 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

كما سجّل اليورو أمام الليرة التركية، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، استقرارًا ليباع بسعر 16.52 ليرة.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية

استقر الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، ليباع بـ18.16 ليرة،

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

سجّل الين الياباني، استقرار اليوم الأحد في بداية التعاملات اليومية أمام الليرة التركية، ليباع بـ12.14 ليرة تركية.

سعر الفرانك السويسري أمام الليرة التركية

وواصل الفرنك السويسري استقرارًا كباقي العملات أمام الليرة التركية، ليباع بسعر14.93 ليرة،

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

استقر سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية اليوم الأحد 5 ديسمبر ليباع بسعر216 ليرة تركية.

ماذا حدث لليرة التركية خلال الأيام الماضية يشار إلى أن البنك المركزي التركي، قام بالتدخل في السوق بعمليات بيع العملات الأجنبية؛ دعمًا لليرة إلا أنها لم تنعكس إيجابيا حتى الآن.

وفق مصادر في السوق المصرفي المصري لـ«الوطن»، أكدت أن الليرة تعانى من الهبوط المتواصل أمام الدولار حتى بعد تدخل البنك المركزي لتباع الدولار الواحد بسعر 13.70دولار، متابعين أن الطلب على العملة التركية في السوق المحلي لا تذكر.

ويشار إلى أن محاولات البنك المركزي التركي وقيامة بضخ أموال في السوق، إلا أن إجمالي المبلغ الذي سيضخه البنك غير معروفٍ بعد، وسيتم الإعلان عنه رسميًا بعد 15 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق أن يخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لهذا العام، الذي سيعقد في 16 ديسمبر الجاري.

من المتوقع أيضًا أن يزداد التضخم أكثر في الربع الأول من عام 2022 لعدة أسباب أهمها المستويات المرتفعة لأسعار العملات الأجنبية.