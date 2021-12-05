طلاب «4 ابتدائي» عن امتحان العربي: معتمد على الفهم واللي مذاكر هيحل

قال عدد من طلاب الصف الرابع الابتدائي، بمدرسة طه همام التجريبية التابعة لإدارة البساتين التعليمية، إنّ امتحان اللغة العربية جاء من المقرر الدراسي، والأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحين لـ«الوطن»، أنّ الامتحان اشتمل على الأجزاء التي شرحها في المدرسة.

الطلاب: الامتحان اشتمل على الأجزاء التي تم شرحها في المدرسة

وبدأت قبل قليل امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وجاء الامتحان من 10 أسئلة صواب وخطأ، واختيار من متعدد وسؤالي مقالي.

وقال عبدالعزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية، إنه قرر عقد امتحان الصف الرابع الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية وليس على مستوى المدرسة، مؤكدا أنّ عقد الامتحان على مستوى الإدارة يضمن تحقيق مبدأ الشفافية.

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الامتحانات مباشرة وتعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين، مشيراً إلى أنه غير مسموح بدخول أولياء الأمور للجان للمدرسة أثناء عقد الامتحان.