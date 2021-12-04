عاجل.. تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي بسبب تعطيل الدراسة بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تأجيل امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررا أداؤهما غدًا الأحد، وذلك بسبب تعطيل الدراسة غدًا الأحد الموافق 5 من ديسمبر 2021 بجميع مدارس الإسكندرية للطلاب والمعلمين، على أن تستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الاثنين 6 من ديسمبر وفق الجدول المعلن.

مصير امتحانات الصف الرابع الابتدائي بعد تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية في بيان منذ قليل، أنه سوف يجرى امتحان اللغة العربية والتربية الدينية الأحد المقبل الموافق 12 من ديسمبر 2021، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن سوء حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

استثناءات من تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

ومن جهته، أصدر الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.