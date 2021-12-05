وزير النقل: لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات، بدون دفع قيمة التذكرة، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة تواصل العمل على تركيب البوابات الإلكترونية بالمحطات، لمواجهة الركاب المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحًا أنَّ الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وزير النقل: مفيش حد هيركب القطار دون تذكرة

وقال الوزير، خلال جولته التفقدية بمحطة مصر برمسيس التابعة لهيئة السكة الحديد أمس، إنَّه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطار دون تذكرة، متابعًا انضباط العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة إلى جمهور الركاب، ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج الإلكترونية.

وبدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجيه للمحطة، موجهًا بالحفاظ على الشكل الجمالي لكل الأكشاك والكافتريات الموجودة بالساحة.

وزير النقل يطالب صرافي تذاكر محطة مصر تقديم التسهيلات للركاب

وطالب وزير النقل، في بيان رسمي له صباح اليوم، صرافي التذاكر بمحطة مصر برمسيس، بتقديم جميع التسهيلات للركاب، مشددًا على مسؤولي السكة الحديد وكمسارية أبواب الدخول بعدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة، وسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب لحوكمة عملية الدخول إلى الأرصفة وضمان عدم دخول أي راكب بدون تذكرة.

وأوضح أن ذلك يأتي حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور وحيث تم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية؛ هي محطات: (مصر بالقاهرة- الجيزة - مصر بالإسكندرية - سيدي جابر).

وزير النقل: لدينا خطط شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد

وأوضح وزير النقل، أنَّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، لديها خطط شاملة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أن الوزارة تنفذ مشروعات جبارة في السكة الحديد، لخدمة جموع المواطنين في بحري وقبلي.