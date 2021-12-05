«الأرصاد»: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط وارتفاع في الأمواج

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة قد حذرت بالأمس، من نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية، وسيكون مثيرا للرمال والأتربة، وهو ما بدأ في الصباح الباكر، «فيه نشاط للرياح على معظم المناطق، وفيه أتربة موجودة في الجو، وسرعات الرياح بالنسبة للسواحل الشمالية تتجاوز الـ50 كيلو مترا في الساعة».

«شاكر»: الأسبوع اللي فات وصل ارتفاع الموج لـ 4.5 متر

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه نتيجة لنشاط الرياح الواقع على معظم المناطق فسيؤدي ذلك إلى اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، وسيصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر، «الأسبوع اللي فات وصل ارتفاع الموج لـ4.5 متر، والمرة دي أقل من الأسبوع الماضي».

«شاكر»: فرص لتساقط الأمطار متوسطة الشدة على مرسى مطروح والإسكندرية

وأوضحت أنه سيكون هناك فرصا لتساقط الأمطار متوسطة الشدة على مرسى مطروح والإسكندرية ورفح والعريش ودمياط وبورسعيد، وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري، جميعها أمطار متوسطة الشدة.

وأكدت أنه بالنسبة لدرجات الحرارة فستكون منخفضة بشكل ملحوظ خلال تالك الفترة، خاصة وأن نشاط الرياح دائما ما تزيد من فرص الشعور ببرودة الطقس، «الأمطار كلها متوسطة ومفيش أي سيول، والأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا فقط، وباقي محافظات الجمهورية مفيش تساقط للأمطار، ومفيش أي أمطار على المناطق الجنوبية».