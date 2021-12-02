«الأرصاد» تكشف عن خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء: أمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس المتوقعة وخريطة الظواهر الجوية على مدن ومحافظات مصر حتى الأربعاء المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري، محذرة من انتشار الشبورة الكثيفة على بعض الطرق في الصباح الباكر، الذي يؤثر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، والسواحل الشمالية.

حالة الطقس

وأضافت الهيئة، أن الطقس خلال الفترة المذكورة سيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

خريطة انتشار الشبورة

وتابعت الأرصاد، أن انتشار الشبورة المائية والتي تكون كثيفة أحياناً، في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا خلال أيام الجمعة والاثنين والأربعاء، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة

كما نوهت الهيئة عن فرص سقوط أمطار خفيفة مساء يوم السبت الموافق 4 ديسمبر على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، كما هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا وذلك يوم الأربعاء.

أتربة عالقة

وأشارت الهيئة لوجود أتربة عالقة يوم السبت المقبل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري .

درجات الحرارة العظمي والصغرى المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة من غدا الجمعة وحتى الأربعاء القادم على النحو التالي:

الجمعة 3 ديسمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

السبت 4 ديسمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23والصغرى 15.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

الأحد 5 ديسمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

الاثنين 6 ديسمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

الثلاثاء 7 ديسمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

الأربعاء 8 ديسمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.