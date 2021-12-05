وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد: الحوافز لمن يستحق.. ولا تهاون مع المقصرين

طالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة زيادة أعداد الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وعربات الجولف كار بمحطة مصر برمسيس وجميع محطات السكة الحديد، تسهيلا على المواطنين، قائلا: «على العاملين في السكة الحديد بأن الحوافز لمن يستحق ولا تهاون مع أي مقصر في حق الراكب، وذلك في إطار مبدأ الثواب والعقاب».

وزير النقل للعاملين: حافظوا على مواعيد الحضور والانصراف

وطالب وزير النقل، خلال جولته التفقدية بمحطة مصر برمسيس أمس، للعاملين في االسكة الحديد، بضرورة المحافظة علي مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل وأن يؤدي كل موظف مهامه وفقا لمهام وظيفته، مؤكّدًا أنَّه لن يتم التهاون مع أي مقصر في طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، وأن خدمة المواطن المصري أهم الأولويات.

وزير النقل: قطارات السكة الحديد تعمل بكامل طاقتها

وأكّد الوزير، في بيان رسمي اليوم، أنَّ قطارات السكة الحديد تعمل بكامل طاقتها على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، منوها إلى أنَّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وزير النقل: نعمل على تقليل حوادث القطارات

وأضاف الوزير، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد تعمل على تقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات بفعل تنفيذ خطط التطوير الشاملة، منوها إلى أن جميع القطارات التى ستعمل على خطوط السكك الحديدية مطلع يناير 2022 ستكون جديدة ومحدثة، ولن يتم تشغيل أي قطار قديم على السكة الحديد، مع نهاية العام الحالي.