إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب دراجة نارية بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي أمام قرية صفط الحرية التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة إثر انقلاب دراجة نارية بذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من أحمد أشرف عبد العاطي، 22 سنة، مقيم في مركز بدر، ومصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وعبد العاطي محمد عبد العاطي، 21 سنة، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات اللازمة بمستشفى إيتاي البارود العام وحرر محضر بالواقعة.

إصابة شخصين

كما أصيب شخصان آخران في حادث تصادم «توك توك» بسيارة ملاكي بطريق دسوق شبراخيت، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة شبراخيت يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح جراء حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توتوك» بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمود السباعي الأصلابي، 50 سنة، مقيم في شبراخيت، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عبد الشفيع النجار، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.