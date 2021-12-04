«صحة البحيرة» تعلن بدء تطعيم طلاب المدارس ضد كورونا «صور»

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، اليوم السبت، بدء تطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا الذين تتراوح أعمارهم ما بين «15-18»، وذلك بلقاح فايزر وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

فرق تجوب المدارس لتطعيم الطلاب

وتجوب الفرق الطبية المتنقلة المدارس لتطعيم الطلاب، بلقاح كورونا من أجل السيطرة على الوباء والحفاظ على سير العملية التعليمية داخل المدارس، ويتم تسجيل الطلاب على موقع الصحة لتلقي اللقاح، كما يُتاح لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني والحصول على اللقاح في أي مركز معتمد حسب الأقرب لهم.

حصر طلاب المدارس لتلقي لقاح كورونا

ويعد هذا كمرحلة أولى وجاري حصر طلاب المرحلة الإعدادية فوق 12 عاما للتوسع في التطعيمات ضد فيروس كورونا.

توافر لقاح فايزر لطلاب المدارس

وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، توافر لقاح فايزر لتطعيم طلاب المدارس من المرحلة الثانوية من سن 15 سنة فما أكثر، حيث تم التنسيق مع قطاع التعليم على مستوى مراكز المحافظة لتطعيم الطلاب للحفاظ على صحتهم والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، في بيان، أنه تم توفير فرق طبية متحركة لتطعيم الطلاب بجميع مدارس الثانوي العام والفني بالإضافة إلى مدارس التمريض بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس أثناء التطعيم.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة هالة بطيشة مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية والدكتورة نهى عابدين مدير إدارة الصحة المدرسية بالمديرية.