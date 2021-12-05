بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم واشتعال سيارة بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في حادثي سير على طرق الإسماعيلية الصحراوية، خلال الساعات القليلة الماضية، ونُقل المصابون إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث احتراق سيارة علي طريق الزقازيق، واصطدام ميكروباص مع «تروسيكل» في حادث آخر.

إصابة شخص في احتراق السيارة

وقالت المصادر الطبية والأمنية، إن السيارة رقم «5298 ط هـ ج» تعرضت للاحتراق قرب قرية المحسمة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث نقلت مصابا واحدا إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إن المصاب يدعى محمود فتحي إبراهيم، 28 سنة، ومقيم في المنايف بدائرة مركز أبوصوير، ومصاب بجرح متهتك وكسر بالساق اليمنى وكدمات بالجسم، وتم عمل الطوارئ اللازمة له.

إصابة شخصين في تصادم ميكروباص مع تروسيكل

واصطدمت سيارة ميكروباص مع دراجة نارية «تروسيكل»، في الساعات الأولي من صباح اليوم، أمام منطقة عزبة أبو سلطان علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، فيما أشارت المصادر إلى أن حالة المصابين شبه مستقرة وتم عمل اللازم لها.

وقالت المصادر الطبية، إن الحادث أسفر عن إصابة شعبان مصطفى محمد، مقيم بعزبة آدم التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بكدمات وسحجات في الجسم، وسيد منصور عبد العال، 35 سنة، مقيم بمركز أبوصوير، ومصاب بكسر في العمود الفقري وكسر في الفخد الأيمن وارتجاج في المخ.