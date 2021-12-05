أماكن سقوط الأمطار اليوم.. خفيفة إلى متوسطة والإسكندرية أكثر تأثرا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة من عدم الاستقرار التي تتعرض لها بعض المحافظات، كما كشفت عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ«الوطن» أماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ من المتوقع أن نشهد تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط مثل الإسكندرية ومطروح، ومناطق متفرقة من شمال الدلتا مثل «السلوم، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط».

وأضاف «شاهين» أنَّ هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة تقل معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق، كما يعمل نشاط الرياح على رفع الأمواج على البحر المتوسط لتصل إلى نحو 3 أمتار ونصف المتر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاضطراب في الملاحة البحرية.

وقال مدير عام الإنذار المبكر، إنّه تقل الفرصة يوم الإثنين لسقوط الأمطار على كل الأنحاء، لتعود الأمطار مرة أخرى بدءًا من يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية.

توقعات الأرصاد خلال شهر ديسمبر

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرَت بيانًا مطلع الشهر الجاري يتضمن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال شهر ديسمبر، إذ تشير خرائط التوزيعات الضغطية إلى نشاط منخفضات البحر المتوسط، يصاحبها تبريد في طبقات الجو العليا مما يؤدي لحالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الشهر الجاري.

كما يتوقع الخبراء أنَّ يمتد أحيانًا منخفض السودان الموسمي ليؤثر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، على جنوب البلاد، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال النصف الأول من الشهر، ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وخاصة درجة الحرارة الصغرى، في أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، ليكون الطقس بارد ليلًا.

ويتوقع الخبراء أنَّ يكون معدل سقوط الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية، أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، كما تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، مدن القناة، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.