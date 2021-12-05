الأرصاد: نشاط للرياح وانخفاض الحرارة وفرص لسقوط الأمطار (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد نشاط للرياح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وهذا النشاط يسبب الشعور بالمزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة، كما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل لـ65 كيلو مترا بالساعة، وارتفاع الموج سيتجاوز 3.5 متر على البحر المتوسط، ونشاط الرياح اليوم سيكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، وعلى فترات متقطعة.

الطقس لطيف ومعتدل الحرارة نهارا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الطقس لطيف على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار.

فرص سقوط الأمطار اليوم ستكون موجودة

وتابعت «غانم»، أن الطقس يكون بارد على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل، موضحة أن فرص سقوط الأمطار اليوم ستكون موجودة على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من شمال الدلتا وستكون أمطار من خفيفة لمتوسطة، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، كما تشهد ساعات المساء هدوء الرياح على كافة مناطق الجمهورية، حيث تسود حالة من الاستقرار بدءا من الغد الإثنين، وتكون الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة غدا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة ستظل منخفضة حتى نهاية الأسبوع

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستظل منخفضة حتى نهاية الأسبوع، حيث تترواح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى من 20 لـ 22 درجة مئوية، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خصوصا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والحذر خلال الفترات التي ستنخفض فيها الرؤية بسبب الرياح ونشاط الرمال والأتربة والقيادة بهدوء تام.