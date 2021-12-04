الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع: أمطار ونشاط للرياح واضطرابات ملاحية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس على كل الأنحاء، اعتبارًا من غداً الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجمعة الموافق 10 ديسمبر الجاري، إذ يتوقع خبراء الهيئة أنَّ يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلاً بارد على كل الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كافة الأنحاء

وكشفت الأرصاد، في البيان الصادر عنها منذ قليل، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كل الأنحاء، التي جاءت على النحو التالي:

طقس الأحد: أمطار ورياح واضطرابات ملاحية

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنَّ طقس الأحد يشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الدلتا، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، تصل سرعة الرياح فيها إلى 55 كم/ الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

طقس الإثنين: شبورة مائية على بعض الطرق

أما عن طقس الاثنين، تشير توقعات الخبراء إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

طقس الثلاثاء والأربعاء.. شبورة ورياح واضطرابات بالملاحة البحرية

وأضافت هيئة الأرصاد، خلال بيانها، أنَّ الطقس يشهد نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح فيه إلى 55 كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

طقس الخميس والجمعة

فيما يشهد طقس الخميس والجمعة، انتشارًا للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.