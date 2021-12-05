تشييع جثمان العملاقة هدى شحاتة من مسقط رأسها في الحسينية (فيديو)

شيع المئات من أهالي مركز الحسينية، التابع لمحافظة الشرقية، صباح اليوم، جثمان فتاة الشرقية هدى شحاتة، وسط حالة كبيرة من الحزن بين أهالي قريتها.

ووصف أهالي قرية طهابونة التابعة لمركز الحسينية هدى شحاتة، أنها كانت من أطيب الفتايات في القرية رغم ضخامة جسدها، وأنها كانت ترتبط بعلاقات طيبة مع الجميع.

وأضاف الأهالي، أن سرادق أقيم بجوار منزل الفقيدة لتلقي العزاء عقب تشييع جثمانها، والذي انطلق في العاشرة من صباح اليوم من مسقط رأسها في قرية طهابونة بمحافظة الشرقية.

هدي شحاتة.. أطول امرأة في مصر دخلت موسوعة جينيس

وبلغ طول الفقيدة هدى شحاتة 234 سم، وتوفيت عن عمر ناهز 29 عاما بعد صراع مع المرض خلال السنوات الماضية، خاضت فيها رحلة علاج طويلة.

وعاشت هدى شحاتة علي مدار سنواتها في عزبة أمين باشا، التابعة لمنطقة سعود بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، ونجحت في الحصول على 3 أرقام قياسية بتسجيل رقم أكبر يد لفتاة على قيد الحياة، وأكبر قدم أيضاً لفتاة، وأوسع مدى لذراعي فتاة علي قيد الحياة بلغ 2م و36 سم.

رحلة بين التنمر والعلاج

وقالت الفتاة، في تصريحات صحفية سابقة لها، إن الفتاة كانت تعاني من مرض العملقة النخامية، والتي تسبب لها في طول زائد إلى أن أصبحت أطول امرأة في العالم.

وبحسب جيران الفتاة، فإنها خلال الثلاثة أشهر الماضية خضعت للعلاج داخل المنزل، ومُنعت من الخروج نهائياً بسبب سوء حالتها الطبية والنفسية.

وبحسب جيرانها، فإن الفتاة لم تستكمل تعليمها في طفولتها بسبب تنمر زملائها عليها بشكل مستمر، الأمر الذي تسبب في خروجها من المدرسة إلا أنها أكملت دراستها بمنزلها.