فحص 1841 حالة في قافلة طبية لجامعة الزقازيق بمركز الحسينية

أنهت قافلة جامعة الزقازيق التنموية الشاملة أعمالها ضمن مبادرة حياة كريمة بمنشأة «راغب الطحاوي»، مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بالكشف على 1841 حالة في 10 تخصصات طبية بشرية، وتحويل 214 أخرى لمستشفيات الجامعة لاستكمال التحاليل والأشعة اللازمة.

رئيس الجامعة القافلة ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة

ووجّه الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إلى إجراء الكشف والفحص الطبي والتحاليل والأشعة للاطمئنان على المرضى من أهالي منشأة راغب وغيرها من القرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم خدماتها التي لا تقتصر على الخدمات الطبية فقط بل وتشمل الخدمات البيطرية والتوعوية والتثقيفية والتدريبية بما يساعد في رفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر.

نائب رئيس الجامعة..نخدم المجتمع الشرقاوي والمحافظات الأخرى

وأضافت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع البيئة لا يدخر جهداً في تقديم كل المساعدات من منطلق إيمانه بدوره الخدمي بمحافظة الشرقية والمحافظات الأخرى في ضوء التكامل الذي تسعى وزارة التعليم العالي لتحقيقه بين الجامعات المصرية لضمان تقديم خدمات ملموسة للمجتمع.

القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية

وأشارت نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة تضمنت تخصصات الباطنة، والمتوطنة، والجلدية، والروماتيزم والعظام، والأطفال،والنساء ،والقلب ،والأنف والأذن، والرمد، والمخ والأعصاب بإشراف الدكتورة نهلة الجمال مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون القوافل إلى جانب مشاركة كلية التمريض بتنظيم ندوتين عن أمراض السكر والمشاكل النفسية وأعراضها ، ومشاركة كلية التربية بندوة عن أهمية التحاق الأهالي بمشروع محو الأمية والإعلان عن فتح فصول بالقرية للتيسير عليهم.

كما قدمت الكلية ندوة عن قيمة التسامح وكيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وشاركت كلية الزراعة بندوة عن الصناعات الغذائية وحفظ الأغذية والأسماك المدخنة والمملحة وندوة أخرى للتوعية بمخاطر حبة الغلة والاستخدام الآمن ، ونظمت كلية التكنولوجيا والتنمية ندوة عن التقييم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانطلاقا من اهتمام جامعة الزقازيق بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية لهم شاركت كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بمحاضرة توعوية وتقييم عدد من حالات الأطفال عن طريق الأخصائيين.

كما نظمت كلية العلوم ورشة تدريبية على صناعة الصابون السائل والمنظفات والعطور والتي لاقت استحسان ومتابعة سيدات القرية وتمت الإجابة عن جميع استفساراتهم عن الخامات والمقادير المستخدمة في عملية التحضير للحصول على منتج جيد وتشجيعهم على بدء مشروع صغير في المنزل لضمان حياة كريمة.