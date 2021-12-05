وزير النقل لـ«الركاب»: الكمامة إلزامية داخل القطارات لمواجهة كورونا

طالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، في المحطات وعربات القطارات بالسكة الحديد ومترو الأنفاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ هيئة السكة الحديد تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا بمختلف المحطات والقطارات، وتقدّم التسهيلات اللازمة لمكتب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لكورونا، الموجود داخل المحطة.

وزير النقل: إجراءات صارمة ضد كورونا

وقال الوزير لـ«الوطن»، إنّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ جميع القطارات يتم تعقيمها قبل وبعد انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية من خطر العدوى بفيروس كورونا.

إجراءات مشددة بأماكن مشروعات النقل لمواجهة كورونا

وأوضح وزير النقل، أنّ الوزارة بالتنسيق مع الهيئات التابعة، تنفذ إجراءات مشددة بأماكن تنفيذ مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي والقطار الكهربائي السريع، للحد من تفشي فيروس كورونا، منوها بأنّ جميع المشروعات يتم تنفيذها بشكل منتظم، وأنّ كورونا لن ولم يؤثر على تنفيذ مشروعات النقل الأخضر.

يذكر أنّ اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أكد أنّ الهيئة ممثلة في وزارة النقل، تواصل العمل على تنفيذ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، مشيرًا إلى أنّ قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية سيتم افتتاحه أمام الجماهير بنهاية مايو 2022، حيث يربط المشروع إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً «القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية».

ويساهم المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.