الصحة العالمية: لقاحات كورونا آمنة للحوامل والمرضعات «فيديو»

قال الدكتور عصام مغازي، استشاري الأمراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا من الفيروسات الجديدة، وبالتالي مستجدات التعامل معه تتغير باستمرار سواء من ناحية الأعراض أو الوقاية، وكل يوم يتم اكتشاف شئ جديد.

الحوامل من أكثر الفئات تعرضا للإصابة بكورونا

وأضاف «مغازي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن كل الأبحاث أكدت أن لقاحات كورونا آمنة على الحوامل والمرضعات، خاصة أن الحوامل من الفئات المعرضة أكثر للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي من الأولى حصولها على اللقاح، لافتا أن اللقاح يعمل على تكوين أجسام مضادة تنتقل للجنين نفسه.

وأشار إلى أنَّ سبب تأخير إعلان منظمة الصحة العالمية بحصول الحوامل والمرضعات على اللقاح هو انتظار نتائج الأبحاث، لافتا أن الحكومة المصرية لم تسمح بذلك إلا بعد توصيات منظمة الصحة العالمية.

وعن سلالة «أوميكرون»، قال إن التحورات اشتهر بها فيروس كورونا مثل باقي الفيروسات، وظهرت متحورات مثل «ألفا» و«بيتا» و«جاما» و«دلتا» و«دلتا بلس»، وأخيرًا «أوميكرون» الذي ظهر في جنوب أفريقيا في 9 نوفمبر الماضي.

32 تحورا في الشوكة البروتينية لكورونا

ولفت أن القلق الناتج عن المتحور الجديد لأن نسبة التحورات فيه كبيرة للغاية، ووصلت 32 تحورا على الشوكة البروتينية الخاصة به، وهو من شأنه خداع الجهاز المناعي بجسم الإنسان.

وأوضح أن المتحور الجديد سريع الانتشار مقارنة بالمتحورات الأخرى، لكن الأعراض خفيفة، بدليل عدم حدوث حالة وفاة واحدة في جميع أنحاء العالم جراء الإصابة بالمتحور الجديد.

وأفاد بأن أعراض المتحور الجديد تختلف نسبيا عن المتحورات الأخرى، فالعرض الرئيسي فيه هو الإعياء والتعب الشديد، ولا يوجد فقدان حاسة الشم أو التذوق الموجودة في التحور.

نسبة التطعيم في مصر معقولة

ونصح المواطنين بالإسراع في التطعيم، إذ وصلت نسبة التطعيم في مصر حتى أمس إلى 40.5 مليون جرعة جرى تلقيحها، و25 مليون شخص تلقى جرعة واحدة، و16 مليونا حصلوا على الجرعتين، وهي نسبة معقولة مقارنة بالدول التي تشابه ظروف مصر، والحكومة وفرت تطعيم في كل مكان بما فيها محطات المترو.