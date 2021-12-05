مناقشة أعمال «المبدع الصغير» بدار الكتب 13 ديسمبر

في إطار اهتمام الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالمبدع الصغير، خصص مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، الملتقى التاسع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل لمناقشة بعض أعمال صغار المبدعين وهم: الطفلة فريدة كاتبة قصة «حكايات فريدة والكنز»، الطفلان سارة وياسين السيد رجب مؤلفا «الكاتبان الصغيران»، والطفل عبدالرحمن ماهر مؤلف قصة «دار الجد عدنان».

تفاصيل ملتقى مبدعي ونقاد أدب الطفل

يناقش أعمالهم باقة من كبار كتاب أدب الطفل، وهم: الكاتبة صفاء عبدالمنعم - قاصة وروائية وكاتبة أدب طفل، ومدير عام سابق بالتربية والتعليم، أماني الجندي ناقدة وباحثة وكاتبة أدب طفل، مدير عام الإدارة العامة للمنح والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتب منتصر ثابت قاص وروائي وكاتب أدب أطفال، مدير عام سابق بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويدير الملتقى: أحمد زحام، كاتب أدب الطفل ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا وتشاركه الطالبة شكران حسين، وينعقد في تمام الساعة 12 ظهر يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر في مقر المركز: 15 شارع المنيل بميدان المماليك القاهرة.

في سياق آخر، تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في معرض مدينتى الأول للكتاب المقرر إقامته بالحديقة المركزية «سنترال بارك»، والذي تستمر فعالياته حتى 10 ديسمبر.

وتتيح الهيئة من خلال المعرض إصداراتها المتميزة بنسبة خصم 25%، ومن أحدث الإصدارات التي تطرحها دار الكتب والوثائق في المعرض: محمود سامي البارودي، وأصول الاقتصاد السياسي.

كما يضم جناح دار الكتب في المعرض عددا من الإصدارات المتميزة من بينها: «الطبعة الأصلية لألف ليلة وليلة، إنباه الرواه على أنباء النحاة، الشاهانامة، جواهر القرآن، وثائق الديوان العالي، الإفتاء المصري، و عيون التواريخ».