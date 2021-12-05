«بيطري الغربية»: المجزر النصف آلي يستهدف ذبح 70 رأس ماشية في الساعة

قال الدكتور حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري في الغربية، إن أمس السبت، شهد افتتاح تشغيل المجزر النصف الآلي بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز ومدينة طنطا، لإنتاج لحوم طازجة وصالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات المرضية شأن جميع المجازر.

20 مجزرا معظمها تم إنشاؤها منذ أكثر من 50 عاما

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في الغربية، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لدينا 20 مجزرا معظمها تم إنشاؤها منذ أكثر من 50 عاما، وفي مجزر شبشير تم مراعاة الكثير من الأمور أهمها البعد عن الكتلة السكنية والمساحة المناسبة».

طاقة إنتاجية في الساعة تقدر بنحو 20 عجلا

وتابع مدير مديرية الطب البيطري في الغربية، أنه تم العمل من خلال المحافظة ووزارة التنمية المحلية مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لإنشاء هذا المجزر، ويتكون من 3 عنابر، منهم عنبر نصف آلي مزود بأحدث المعدات والميكنة وصندوق لذبح الحيوان بعدها يمر بمراحل عديدة من خلال سلخ الجلد الخاص بالحيوان، وهذا العنبر موجود في خط لذبح المواشي الكبيرة وهي العجول والأبقار والجاموس، بطاقة إنتاجية في الساعة تقدر بنحو 20 عجلا».

الخط الثاني يستهدف ذبح المواشي الصغيرة

وأردف مدير مديرية الطب البيطري في الغربية، أن الخط الثاني الموجود في نفس العنبر يستهدف ذبح المواشي الصغيرة والخراف والضأن لذبح 50 خروفا في الساعة، وفي النهاية نخرج من هذا العنبر بعد أن نكون حصلنا على ذبيحة تم إجراء الكشوف اللازمة عليها والتأكد من أنها لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسبب للأمراض.

وواصل مدير مديرية الطب البيطري في الغربية: «يوجد عنبران تبادليان، كل منهما مزود بعدد من البلانكات لزيادة الرؤوس المذبوحة في حال زيادة عدد المذبوحات، ففي أيام الأعياد قد يصل عدد المذبوحات إلى 700 حيوان».

وأشار مدير مديرية الطب البيطري في الغربية، إلى أن المجزر يحتوي على قسم الاستقبال والحجر البيطري لفحص الحيوان قبل عملية الذبح، لأن اللحوم إذا كانت مصابة بأي مرض فإنها ستعدم، وهناك عنبر لتجميع المخلفات الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ويتم طهيها في معدة سعتها 3 أطنان لتحويلها إلى مسحوق من إضافات الأعلاف التي تحقق فائدة اقتصادية في مزارع الأسماك وغيرها، موضحا «مبقاش عندنا هدر».