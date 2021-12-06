«التضامن» تعلن عن موعد فصل الموظف المتعاطي: منتصف ديسمبر

جدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن للصندوق «16023»، قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون للموظف متعاطى المواد المخدرة، وذلك بدءا من يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021، حيث يتم تفعيل قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، مؤكدا أن العلاج يتم بسرية وبالمجان.

الصندوق: قانون فصل الموظف المتعاطي هدفه حماية أرواح الأبرياء

وأوضح الصندوق فى تقرير صادر على صفحته الرسمية، أن القانون يهدف إلى حماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات، خاصة فى المرافق الحيوية التى تمس حياة المواطنين.

مراحل الكشف عن الموظفين بالجهاز الإدارى

وأكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن أول مرحلة فى الكشف هي سحب العينة من خلال لجنة ممثلة عن الصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، إذ يجرى سحب عينة بول من الموظف، وفي حالة وجود اشتباه أو أي مؤشر إيجابي يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها في معامل وزارة الصحة.

وأكد «عثمان»، لـ«الوطن»، أنه في حالة إيجابية العينة، واعتراض الموظف، يجرى التظلم من خلال الطب الشرعي، وإعادة التحليل مرة أخرى في مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحليل التوكيدي، الذى يؤكد بشكل قطعي ثبوت التعاطي من عدمه.

التفاعلات الدوائية تظهر فى التحليل التوكيدى

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه إذا كان هناك تفاعلات دوائية، فإنها تظهر من خلال التحليل التوكيدي، وفي حالة التأكد بشكل قطعي من ثبوت التعاطي يجرى مخاطبة الجهة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات بدءًا من 15 ديسمبر 2021، وهى الفصل.

وأكد أن الصندوق لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجرى علاجها، ومثبت ذلك، لافتا إلى أن إظهار العينة إيجابي، تعني أن الموظف يعمل تحت تأثير المخدر، وإذا كان يعالج وجرى سحب المخدر، لن يظهر تحليله إيجابيا.