شيرين تحتفظ بمتابعة حسام حبيب وصوره على «إنستجرام».. والجمهور: امسحيها

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب الغموض والتكهنات التي أحاطت بعلاقتها بالفنان حسام حبيب، خلال الفترة الأخيرة وأعلنت بشكل واضح في بيان صحفي انفصالها رسميًا بعد 4 سنوات من الزواج، ولكن الغريب بالنسبة لجمهورها أنها مازالت تتابع زوجها السابق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتفظ بصورهما معا، وهو نفس الأمر بالنسبة لحسام حبيب الذي لم يلغ متابعة شيرين حتى الآن.

وما زالت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، يتابعان بعضهما البعض على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستجرام»، بالإضافة إلى الاحتفاظ بصورهما معا حتى الآن، على حساب شيرين على «إنستجرام»، الذي تتابع 59 شخصا من بينهم حسام حبيب.

ومازالت هناك صور تجمع شيرين وحسام حبيب، على حسابها الرسمي، كان آخرها بتاريخ 10 يوليو 2019، وهو نفس الأمر بالنسبة لـ«حبيب» الذي يتابع 110 أشخاص عبر حسابه على «إنستجرام»، من بينهم شيرين، الذي ما زال محتفظًا بصورها على حسابه التي كان آخرها في مارس الماضي، تضمنت تهنئة بعيد الأم.

جمهور شيرين يطالبها بمسح صورها مع حسام حبيب.. ويهاجم الأخير: «يلا عشان كرامتك»

وآثار الأمر استغراب رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين توالت تعليقاتهم على الصور القديمة لشيرين والتي تجمعها بحسام حبيب عبر حسابها على «إنستجرام»، وكان من ضمن التعليقات: «امسحي الصور كلها هو الخسران»، لترد عليها متابعة أخرى: «هو الوجع هيتمسح لما تمسح الصورة»، بينما تساءلت أخرى: «لسه عاملين فلو لبعض وممسحوش الصور ليه».

ولكن على الجانب الآخر هاجم متابعو حسام حبيب احتفاظه بصور شيرين عبد الوهاب على حسابه حتى الآن، حيث علق أحد المتابعين قائلا: «يلا عشان كرامتك يا حبيبي بقي لازم تمسح الصور»، وأضاف آخر: «شكله خايف من جمهور شيرين»، ليرد عليه أحد المتابعين: «ليه كل الهجوم عليه ممكن يكون مظلوم».

شيرين عبد الوهاب عن أسباب طلاقها: «شخصية»

وكشفت الإعلامية نضال الأحمدية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، أن الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب وقع بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، ولتخرج شيرين بعد أيام وتؤكد الأمر في بيان صحفي، ولم تكشف عن أسباب الانفصال مؤكدة أنها تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، على حد تعبيرها.