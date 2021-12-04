ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأضواء من والدتها.. «بنت الوز عوام»

تصدرت ابنة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على جوجل، بعد أدائها أغنية «I hate you»، التي وجهتها لشخص يبدأ اسمه بحرف «H»، ما جعل المتابعون يعتقدون أنها تقصد حسام حبيب، بعد تأكيد انفصاله عن والدتها.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الابنة الصغرى لـ شيرين:

ابنة شيرين عبد الوهاب تبدع بالغناء

تعد هنا، الابنة الصغرى لـ شيرين عبد الوهاب، من زوجها الملحن محمد مصطفى، الذي أنجبت منه طفلتين «هنا ومريم».

وخطفت هنا ابنة شيرين عبد الوهاب، الأنظار، حينما شاركت فيديو غنائي لها منذ عام، وهي تغني بالإنجليزية، وحازت إشادة وإعجاب المتابعين.

ابنة شيرين عبد الوهاب المنافسة الأولى لوالدتها في الإحساس

وتغني هنا، ابنة شيرين عبد الوهاب، في استوديو صغير، أقامته والدتها بالمنزل.

وكانت شيرين، تسلط الأضواء دائما على ابنتها الكبرى «مريم»، ذات الـ 14 عاما، بينما خطفت هنا الأنظار بعد نشرها أغاني رومانسية، وعلق البعض أنها تنافس والدتها في الإحساس.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت انفصالها رسميا عن المطرب حسام حبيب، منذ عدة أيام، قائلة: «بني شيرين جديدة، وجاهزة بأي حاجة.. وأنا بقوى مش بضعف، والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى».

وفي اليوم التالي، أصدرت بيانا رسميا تؤكد وقوع الطلاق، وطالبت الجمهور بعدم الخوض بشكل غير مرغوب في حياتها الشخصية، وأوضحت أنه لا توجد مشاكل بينها وبين طليقها، وأن الانفصال وقع في هدوء تام، بالاتفاق بين الطرفين.

يذكر أنه تم تسريب أغنيتن من الألبوم الجديد لـ شيرين عبد الوهاب، وهما: «ملكش مكان»، و«قماص»، فضلا عن إصدار شركة «روتانا»، أغنية «كلها غيرانة» رسميا، وحصدت ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة حتى الآن.