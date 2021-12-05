وكالة الأنباء الفرنسية: فيديو «دعم أبوتريكة في لندن» مفبرك

تتبعت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر دعمًا لموقف اللاعب المصري السابق محمد أبوتريكة من قضية المثلية الجنسية والمنتقدة لهم، حيث أكدت الوكالة أن الفيديو لا علاقة له بدعم أبوتريكة وأنه فيديو قديم.

وكشفت الوكالة الفرنسية، أن الفيديو الذي يظهر أشخاصًا يدوسون على علم المثليين تحت أقدامهم في لندن غير صحيح، مشيرة إلى أن لندن هنا ذات دلالة، بسبب حملة دعم للمثليين التي أطلقتها الأندية الإنجليزية، كأن الفيديو يظهر أنه حتى في بريطانيا نفسها هناك دعم لمواقف أبوتريكة.

فيديو دعم أبوتريكة غير صحيح ومنشور قبل عام في روسيا

وأوضحت الوكالة، أن الفيديو منشور قبل أكثر من عام، كما أنه مصور في روسيا وليس في لندن كما ادعى متداولوه.

وذكرت الوكالة، أنه في الفيديو يظهر ما يبدو أنه العلم المتعدد الألوان الذي يتخذه المثليون رمزًا لهم ملقى على رصيف، وعددًا من المارة يدوسون عليه عمدًا ذهابًا وإيابًا.

ومع تداول المقطع المصور كتب بشكل غير صحيح من قبل متداولوه والمعلقين عليه أنه «من قلب لندن اليوم دعمًا للخلوق أبو تريكة».

وقامت الوكالة، بتقطيع الفيديو المزعوم أنه يدعم أبوتريكة إلى مشاهد ثابتة ثم التفتيش على محركات البحث، ليتأكد أنه يعود إلى قبل أكثر من عام عبر وسائل إعلام روسية، ومن ثم فإن ذلك ينفي علاقة هذا الفيديو بموقف «أبوتريكة» الأخير المنتقد للمثلية.

الفيديو كان مصورا أمام السفارة الأمريكية في موسكو

وأوضحت أن وسائل الإعلام الروسية قالت إن الفيديو مصور أمام السفارة الأمريكية في موسكو، احتجاجًا على رفعها علم قوس قزح في هذا البلد الذي تحظر قوانينه زواج المثليين.

وأكدت الوكالة أن الفيديو بالفعل ضد المثليين لكنه كان مصورًا في موسكو، وتشابه مع فيديوهات سابقة التقطها مصورًا بوكالة الأنباء الفرنسية وكذلك مع المعلومات المكانية التي توفرها خرائط جوجل.