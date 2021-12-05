أخبار امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي.. الأسئلة وضعها الموجهون

عُقد امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، اليوم الأحد، ورقيًا في لجان مؤمنة جيدًا، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وتنوعت أسئلة الامتحان بين 10 أسئلة مقالية واختيار من متعدد وصواب وخطأ وهي متنوعة وقصيرة، شملت ما تم شرحه بالمنهج في شهر نوفمبر، وجاءت الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.

وتصدرت أخبار امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، عناوين الصحف ومواقع البحث المختلفة، في أول أيامها، إذ أشاد الطلاب بمستوى الامتحان، حيث وضح عدد من طلاب مدرسة طه همام التجريبية التابعة لإدارة البساتين التعليمية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحان اعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدين أنه اشتمل الأجزاء التي تم شرحها في الحصص المدرسية.

إجراءات وقائية بالتزامن مع عقد امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي

وقال عبدالعزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية، إنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية على مستوى الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع المدارس الابتدائية، موضحًا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تسليم واستلام الطلاب أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة ومراعاة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب لمواجهة كورونا.

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي عقد على مستوى الإدارة التعليمية وليس على مستوى كل مدرسة، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية، موضحًا أن الموجهين هما الذين وضعوا أسئلة الامتحان طبق تعليمات وزارة التربية والتعليم، وتنوعت الأسئلة بين الاختيار من متعدد والصواب والخطأ.

أخبار امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي: 32 طالبًا في اللجنة

من جانبها، قالت عبير سعد، مدير مدرسة طه همام التجريبية، إن امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي عُقد في 16 لجنة امتحانية، موضحة أن عدد الطلاب بلغ 480 طالبًا، جرى توزيعهم على اللجان الامتحانية بواقع 32 طالبًا على كل لجنة امتحانية، لمراعاة تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف «عبير» لـ«الوطن»، أن امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي سار بصورة منتظمة دون أي معوقات، وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم، مؤكدة أن المدرسة حرصت على شرح المقررات الدراسية بشكل جيد قبل عقد الامتحان.