تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني.. «التعليم» توضح

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، مؤكدة أن جميع الأوراق المتداولة قبل عقد الامتحان غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحانات.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بعدم الالتفات لهذه الأوراق، والتركيز فقط في الامتحانات، لافتة إلى أن الامتحانات تُعقد في لجان مؤمّنة ومراقبة جيداً.

«التعليم»: لا صحة لتسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة حريصة على رصد أي محاولات لتسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، موضحاً أن الغرفة كثفت من التنسيق الكامل مع جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات للوقوف على مستجدات سير الامتحانات.

امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني يُعقد ورقياً

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه في حال رصد محاولة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، سيتم تطبيق عقوبات الغش والتي تصل إلى الحرمان من الامتحان لمدة لا تقل عن عام، مؤكداً أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن ولم يتم رصد أي معوقات.

امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني يُعقد بنظام الأسئلة الموضوعية

وتابع المصدر أن امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني يُعقد ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ولمدة 3 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

مراجعات مكثفة قبل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني

وأكد أن الوزارة وفرت مراجعات قبل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، وفيديوهات تعليمية ونماذج استرشادية لتدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم، وذلك من خلال منصة حصص مصر التعليمية وقناة «مدرستنا 2 التعليمية»، لافتاً إلى بث مراجعات لكل مادة بشكل يومي، مشدداً على الطلاب بضرورة متابعتها.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الدور الثاني صورة طبق الأصل من امتحان الدور الأول، موضحاً إعداد أربعة نماذج للامتحان لتحجيم فرص الغش بين الطلاب.