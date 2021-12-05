تفاصيل 5 وظائف شاغرة في بنك HSBC.. تنتهي آخر ديسمبر

أعلن بنك HSBC جاجته لشغل عدد من الوظائف الخالية والمتاحة لدى المؤسسة البنكية، منوها لمجموعة من الشروط والمؤهلات والمهام التي يجب أن تتوافر في طالب الوظيفة للحصول عليها قبل انتهاء موعد التقديم، حيث أن آخر موعد لإحداها في 31 ديسمبر وأخرى الثلاثاء القادم الموافق 7 ديسمبر.

وفي ضوء الخدمات الإخبارية اليومية المتعلقة بالبنوك، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة بـ بنك HSBC على النحو التالي:

1 - وظيفة مستشار موارد بشرية

- ينتهي التقديم للوظيفة في 11 ديسمبر الجاري.

- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

- خبرة سابقة في قطاع الخدمات المالية خبرة سابقة داخل منظمة مصفوفة وتنفيذ المبادرات العالمية والإقليمية.

- ما لا يقل عن 6-8 سنوات من خبرة اختصاصي الموارد البشرية الواسعة المكتسبة عبر مجموعة متنوعة من مجالات الأعمال .

- الخبرة العملية في واحد أو أكثر مما يلي: علاقات الموظفين، الأداء والمكافآت، توفير الموارد أو التعلم وتنمية المواهب .

- القدرة على فهم المواقف المعقدة والتنقل فيها وتقديم إرشادات واضحة، وعند الضرورة، تحدي الآخرين.

- دقيق وواعي بالتفاصيل، قادر على اكتشاف الأخطاء بسرعة في البيانات والثغرات في المعلومات، والبحث بثقة عن التوضيح والشرح.

- مبتدئ ذاتي استباقي مع نهج يركز على العميل يمكن أن يفعل ويستطيع التعلم بسرعة من التجربة.

- فهم بيئة الأعمال (داخل بنك HSBC / الصناعة) للتأكد من أن المشورة والتوجيهات تتوافق مع أهداف وأهداف العمل خبرة في تنفيذ برامج التحول والتغيير.

2- وظيفة خدمة وصيانة حساب المعالج الفرنسي

- ينتهي التقديم للوظيفة في 16 ديسمبر الجاري.

- القدرة على التحدث وفهم الفرنسية / الإنجليزية بطلاقة، وكتابة رسائل وتقارير الأعمال، وإجراء محادثة جيدة.

- يملك التفاصيل / التكلفة الموجهة مبتكر / خلاق مهارات التعامل مع الآخرين قوية معرفة / مهارات مكتبية متوسطة إلى عالية (خاصة برنامج Excel) .

- متعلم سريع ولديه نهج "ما يمكن فعله" .

- الخبرة السابقة في العمليات المركزية واسعة النطاق أمر مرغوب فيه المرونة في العمل في المناطق الزمنية حسب ما تتطلبه الأعمال.

3- وظيفة موظف أول لخدمات العملاء

- تاريخ الإغلاق: 31 ديسمبر 2021 .

- الحد الأدنى من 3-5 سنوات من العمل في الخدمات المالية أو صناعة خدمة العملاء، يفضل خبرة إدارة النقد العالمية المحددة.

- درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية، أو مجال ذي صلة أو خبرة عمل معادلة.

- المعرفة بمعايير الصناعة المتعلقة بجميع منتجات وخدمات "إدارة النقد" المفضل.

- المعرفة بالمتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و / أو الامتثال للعقوبات المفضل.

- مستوى جيد من الفطنة التجارية والوعي التجاري، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والثقافية والإجرائية والتنظيمية.

- ثبت القدرة على تقديم حلول العملاء الإبداعية والمرنة.

- مهارات ممتازة في إدارة الوقت والتخطيط والتنظيم. القدرة على إدارة وحل / إكمال الأولويات والمشاريع والاستفسارات المتنافسة المتعددة.

- مهارات شخصية ممتازة والقدرة على التفاعل وبناء العلاقات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على جميع المستويات.

- مهارات تحليلية وحل المشكلات وتقنية قوية.

- خبرة ممتازة في Microsoft Word وOutlook وExcel.

4- وظيفة مدير فريق خدمات العملاء ثنائي اللغة

- تاريخ الإغلاق: 10 ديسمبر 2021

- المساءلة الكاملة لإدارة الأداء لفريق يمتد بين 12-15.

- بطل وتبني التغيير والابتكار داخل الفريق.

- فهم وترجمة استراتيجية العمل / الوظيفة الفورية إلى إجراءات لفريقك.

- العمل بشكل مستقل مع الحد الأدنى من الإشراف.

- خبرة في الإرشاد والتوجيه وتطوير الآخرين.

- إجادة اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة.

- قادرة على تحفيز الفرق وتنمية ثقافة التمكين.

- توجه قوي تجاه العملاء ومتحمس لتقديم خدمة عملاء متميزة.

- مهارات كتابية وتواصل رائعة باللغة الإنجليزية.

5- وظيفة فحص جزاءات مدفوعات المعالج

- تاريخ الإغلاق: 12 ديسمبر 2021

- مسؤول عن فحص المعاملات المشبوهة.

- تحديد أولويات المهام ومعالجتها وإكمالها وفقًا للإجراءات لتقديم خدمة عالية الجودة.

- تسهيل كفاءات العملية المعززة وضمان تقديم خدمة ذات جودة متسقة لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من الوعي حول الامتثال وغسل الأموال والمتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى.