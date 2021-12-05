فرصة لو بتدور على شغل.. وظائف مطلوبة في بنك CIB

أعلن البنك التجاري الدولي «CIB»، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الخالية داخل المؤسسة البنكية، منوها لعدد من الشروط للحصول على الوظيفة، تستعرضها «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، وذلك على النحو التالي:

وظيفة مندوب مبيعات التجارة الإلكترونية

المؤهلات والخبرة:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو في مجال ذي صلة.

- المعرفة التقنية في المجالات التالية: منصات التجارة الإلكترونية، والمدفوعات عبر الإنترنت، وتصميم المواقع الإلكترونية.

- خبرة لا تقل عن 0-2 سنوات في منصب مشابه.

- الإلمام الجيد باللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات حاسوبية ممتازة.

- مهارات اتصال ممتازة.

- مهارات البيع والتفاوض.

- جذب تجار التجارة الإلكترونية الجدد للبنوك لزيادة الإيرادات وحصة السوق.

- إدارة العلاقة مع عملاء التجارة الإلكترونية ، وزيادة تغلغل العملاء إلى أقصى حد مع توفير مستوى عالٍ من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء من أجل ضمان نمو الأعمال ورضا العملاء مع تحقيق الأهداف التي حددها الفريق.

- التعامل مع شكاوى التجار لضمان الإغلاق الفعال للشكاوى ضمن مجموعة TAT للحفاظ على رضا العملاء وضمان تقديم خدمة عالية المستوى.

- متابعة العمليات اليومية المتعلقة بالتملك في إدارة الأعمال المصرفية لضمان استمرارية العمل

وظيفة أخصائي بنكية مؤسسية

المؤهلات والخبرة:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- 0-2 سنوات خبرة في العمليات المصرفية ذات قيمة مضافة.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية، لغة ثالثة ميزة إضافية.

- مهارات حاسوبية ممتازة.

- مهارات اتصال قوية.

- دوافع ذاتية.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- مهارات إدارة الوقت.

- مراجعة الرصيد اليومي لجميع عملاء البنك التجاري الدولي والتوصية بالتحويلات/ الحجوزات المناسبة لتغطية الحسابات المكشوفة بناءً على فهم مرافق العميل والحدود والوثائق والدعم المتعلقة بكل سطر.

- إصدار تقرير خسارة القرض مفصولاً من قبل R.R.

- إعداد تقارير الأداء الشهرية للمرافق المباشرة والوحدات.

وظيفة وكيل عمليات مركز الاتصال - الاستعانة بمصادر خارجية

المؤهلات والخبرة:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- 0-1 سنوات خبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مستخدم بارع لمايكروسوفت أوفيس.

- موثوقة وحيوية وتعاونية.

- مهارات اتصال ممتازة .

- التعامل مع التفاعلات الواردة على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك التجاري الدولي بطريقة احترافية للحفاظ على رضا العملاء وصورة جيدة للبنك من خلال تقديم خدمة سريعة وفعالة ومهذبة للمتابعين.

- تطبيق الإجراءات المناسبة للتحكم الفعال في تفاعل المكالمات الهاتفية التي تعمل على تحسين متوسط ​​وقت معالجة المكالمة / متوسط ​​وقت الاستجابة للتفاعلات.

- قم بتحديث سجلات العملاء بتفاصيل الاستفسار والرد لضمان دقة وتوافر سجلات العميل.

- نشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك التجاري الدولي (إذا لزم الأمر) وضمن مستويات الجودة المتفق عليها للحفاظ على رضا العملاء.

وظفة محلل أول لأمن المعلومات

المؤهلات والخبرة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو أمن المعلومات أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة العملية في مجال أمن المعلومات أو تحليل أمن تكنولوجيا المعلومات أو تحليل المخاطر.

- معرفة ممتازة بمعايير ISO 27001 ومعايير PCI و SWIFT CSP.

- معرفة ممتازة بتطبيق ISMS وتقييمات المخاطر الأمنية.

- يجب أن يكون لديك خلفية تقنية في مجالات مثل تطوير البرامج ، وهندسة الأمان ، ومنصات الأمان والأدوات / إدارة الأنظمة الأساسية وإدارتها جنبًا إلى جنب مع خلفية المخاطر.

- مهارات إدارة الوقت والمهارات التحليلية ومهارات العرض القوية.

- روح العمل الجماعي ومهارات اتصال قوية.

موظف دعم مبيعات المستهلك

المؤهلات والخبرة:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو المالية أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- ما لا يقل عن 1 - 3 سنوات من الخبرات ذات الصلة.

- إجادة اللغة الإنجليزية واللغة العربية، قيادة جيدة جدا من مايكروسوفت أوفيس مهارات عالية في الاتصال والعرض التقديمي لاعب فريق لديه دوافع ذاتية، وصانع قرار، وتحليل نوعي وكمي.

- يمكن التقديم لجميع الوظائف المتاحة من خلال وظائف البنك التجاري الدولي.