أمل مبدي تشكر السيسي على حضوره حفل «قادرون باختلاف»: وجودك فرق معانا

تقدمت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية وعضو الاتحاد الدولي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف»، مؤكّدة أنَّ «وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط ذوي الهمم فرق معهم كثيرًا، كل واحد فيهم بيقولك إحنا كنا فين وبقينا فين، حضرتك وديتنا في مكان تاني خالص».

قالت رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية إنَّ فيروس كورونا منع الاحتفال العام الماضي، ففي النسخة الأولى من «قادرون بإختلاف» كان الهدف هو تسليط الضوء على الأشخاص من ذوي الإعاقة، مضيفة أنَّ «أقصى حاجة أتمنتها هو الحصول على رعاية الرئيس للحدث، ولكن الرئيس رعاه وحضره، وحصلنا على العديد من المكتسبات، وهي أطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة».

رئيس «المصري للإعاقات»: «قادرون بإختلاف» أصبح شعارا إيجابيا لذوي الهمم

وأضافت رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية، خلال احتفالية «قادرون بإختلاف»: «هدفنا تغيير نظرة المجتمع، وعرض كيفية تنمر الآخرين بذوي الهمم، وكيفية نظر المجتمع لهم»، مشددة على أنَّ وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط ذوي الهمم فرق معهم كثيرا، «كل واحد فيهم بيقولك إحنا كنا فين وبقينا فين، حضرتك وديتنا في مكان تاني خالص».

وتابعت أنَّ «قادرون باختلاف أصبح شعارًا إيجابيًا للأشخاص ذوي الإعاقة، ونحلم أن يكون شعارًا متميزا لمصر ويسعد الأشخاص ذوي الإعاقة، إحنا القادرين باختلاف، وكل فقرة من احتفالنا اليوم هو شهادة حق للعصر الذهبي الذي يعيشه القادرون باختلاف»، مشددة على أنَّ ذوي الهمم لم يعدوا ضعفاء، نستقوى بالله وبدعم الرئيس السيسي وقوانين الدولة، وهذا هو هدف احتفاليتنا، نحن أقدر وأقوى، الدنيا بقت مختلفة وبقى ليهم ضهر يسندهم».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

كانت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، وفق ما ذكرته المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.