أمل مبدي: الفن طريق لإظهار مواهب "ذوي الهمم"

أكدت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية، أنها تستخدم الفن والرياضة في إظهار مواهب "ذوي الهمم" أمام الجميع، من خلال الاحتفاليات التي يقوم عليها الاتحاد.

وأضافت "مبدى"، خلال حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طه، ورضوى حسن، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "دي إم سي"، أنها تستقبل في الاتحاد مواهب أكثر كل عام، موضحة أنها عند فتح باب التقدم يكون هناك إقبال كبير منهم، ومواهب ذوي الهمم يقدمون فقرات جديدة على احتفالية "قادرون باختلاف" كل عام.

وأوضحت أن الجميع ينتظر احتفالية "ذوي الهمم" كل عام، مشددة على أن الجماهير تنتظر نجوم الفن في الاحتفالية، بالإضافة إلى أن التفاعل الجيد من قبل أصحاب الهمم من الفنانين يعطي منظرا جيدا أمام الجميع ويُظهر مواهبهم.

وتابعت: "حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون يضيف الكثير للاحتفالية، بالإضافة إلى أنه يطبق التوصيات سريعًا، ويؤثر على حياة ذوي الهمم ويعطيهم دفعة للأمام".