السيسي يبكي متأثرا بأغنية لذوي الهمم في «قادرون باختلاف» (صور)

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره احتفالية «قادرون باختلاف»، عن تدريس مادة «القيم واحترام الآخر» قائلا: «الشكر لمهند عماد، هو اللي قالنا وعلمنا».

السيسي يبكي متأثرا بأغنية لذوي الهمم

وبكى الرئيس عبدالفتاح السيسي، متأثرا بالأغنية التي قدّمها عدد من أطفال ذوي الهمم خلال احتفالية «قادرون باختلاف».

متكسبات «قادرون باختلاف»

واهتمّت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» بذوي القدرات الخاصة وأمنياتهم، حيث جاءت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، ومنها اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وصندوق عطاء، والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، وفق ما ذكرته المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

أهداف «قادرون باختلاف»

والنسخة الثانية من الاحتفالية، كان هدفها الأساسي بحسب رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، مواجهة التنمر ونظرة المجتمع السلبية تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، والتي تمخّض عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، وتغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية، وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور خاصة مع تدريبهم.