إيمان الحصري وياسمين عبدالعزيز تعودان للأضواء بعد تجربة مريرة مع المرض

ينتظر الجمهور ظهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والإعلامية إيمان الحصري، واللتان تعودتان إلى الظهور بعد مرورهما أزمة مرضية قاربت الموت، وومن المنتظر أن تظهر الإعلامية إيمان الحصري، ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، يوم الاثنين القادم على قناة «DMC»، لتتحدث عن تفاصيل أزمتها الصحية ورحلة علاجها، لأول مرة على الشاشات، فيما نشر برنامج «معكم»، للإعلامية منى الشاذلي، برومو حلقة منتظرة تستضيف فيها الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

تعد أزمة ياسمين عبد العزيز، وإيمان الحصري متشابهة، حيث إن الثنائي، عاني من تدهور حالتهما الصحية إثر خطأ طبي، عرض حياتهما للخطر.

أزمة ياسمين عبد العزيز

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لأول مرة بعد أزمتها الصحية، في برومو ترويجي لحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، وكان البرمو ممتلئ بالمشاعر الجياشة، والعواطف، والابتسامات، والدموع، ومداعبات ياسمين عبدالعزيز المعتادة.

وكانت من أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز، أنهم قاموا بالاتصال بالتربي لتجهيز التربة، وأنها لا تصدق أنها الآن تجلس في برنامج وتتحدث عن الأزمة الصحية التي مرت بها.

وحصد الفيديو الترويجي لحلقة ياسمين عبدالعزيز ما يقرب على 4 ملايين مشاهدة.

أزمة إيمان الحصري

لم يكن ظهور الإعلامية إيمان الحصري، مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، هو الأول لها حيث إنها ظهرت في فعاليات افتتاح طريق الكباش، دون الحديث عن ما مرت به خلال الـ 7 شهور الأخيرة، مع أزمة مرضها وتدهور حالتها الصحية.

سوف يكون لقاء إيمان الحصري، مع الإعلامية إسعاد يونس، أول لقاء إعلامي يوضح تفاصيل حالتها الصحية ورحلة علاجها، ومن أبرز تصريحاتها في البرومو، قيام عائلتها بمحاولة التمهيد لابنتها بفقدانها.

كما قالت إيمان الحصري، إنها دخلت غرفة العمليات 7 مرات خلال 21 يوما، ويتم تخديرها كليا، وأعربت أن كل أمنياتها حينها كانت دعائها لربنا قائلة: «يارب نفسي أرجع زى ما كنت.. نفسي أرجع كويسة».

وأوضحت «الحصري»، أن أي غلطة يمكن أن تفقد حياة أحدهم، وأنها لم تستوعب ما حدث لها وكانت تخبر أشقاءها أنها تعيش في كابوس، وأوضحت أن كل من حولها، كانوا يتوقعون خبر وفاتها في أي لحظة.

واختتم البرومو الترويجي لحلقة الإعلامية إسعاد يونس مع إيمان الحصري، بقول الأخيرة: «أنتي كنتي في الأقصر ومعرفتش أخدك بالحضن».

يذكر أن الإعلامية إيمان الحصري، كتبت أول منشور لها عبر «فيسبوك»، بعد أزمتها الصحية كان في أغسطس الماضي، قائلة: «أول مرة أكون قادرة أني أكتب على فيس بوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقى موجودة دلوقتي.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة أني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة مازلت فيها لسة مخرجتش.. ولسة محتاجة دعواتكم».