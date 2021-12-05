«الإعاقات الذهنية» يعلن إطلاق نسخة جديدة من «العباقرة» لذوي الهمم

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية وعضو الاتحاد الدولي، إنّ قصار القامة والناجون من الحروق يشاركون في احتفالية «قادرون باختلاف»، مشيرة إلى أنّ الاحتفالية مظلة يلتقي من خلالها كل مختلف، فهم مختلفون وقادرون ويتعرضون للكثير من الصعوبات ويحتاجون للدعم وتوعية المجتمع في المدارس والجامعات والعمل، والشكل ليس المقياس الأساسي لتقييم الإنسان، بل العمل والجهد.

دعم الرئيس السيسي لـ«قادرون باختلاف»

وأضافت مبدي خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ إصرار ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«قادرون باختلاف» أصبح له معنى مختلف في قلوبهم بمعنى أدق «أصبحت درعا يحميهم لما يواجههم من تنمر وانتقاص لحقوقهم وسيفا يحارب معهم ولهم للحصول على المزيد من الحقوق والمكانة».

وتابعت رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية، أنّ الاتحاد سيتعاون مع الاتحادات الرياضية لغير ذوي الإعاقة، لوضع مخطط يكون أبطالنا جزء منه بأنشطتهم الرياضية، سواء تدريبات أو بطولات، لتطبيق الدمج رياضيا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

مراكز لتدريب ذوي الهمم بالتعاون مع اتحاد كرة السلة

ولفتت مبدي، إلى البدء فورا مع اتحاد كرة السلة، بإنشاء مراكز تدريب للأبطال من ذوي الهمم ومدربيهم في جميع مراكز شباب مصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتكون ممارسة الرياضة متاحة للأبطال بجميع قرى مصر، كما سيتم إطلاق نسخة جديدة من برنامج «العباقرة» لـ«قادرون باختلاف»، كما وجّهت التحية لأهالي ذوي الهمم، قائلة: «كل التحية لكل أم وأب بيشتغلوا مع ولادنا».