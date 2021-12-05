أحد أصحاب الهمم: نفسي أشوف «أبو مكة».. والسيسي: «نجيبه»

أدار الفنان اشرف عبدالباقي الفقرة الحوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وذوي الهمم خلال احتفالية «قارون باختلاف».

وأعرب علي هاني أحمد بطل الجمهورية للألعاب القوى والحاصل على 49 ميدالية، خلال حديثه عن حلمه بلقاء الكابتن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، «نفسي أقابله والله مرة واحدة بس وأمشي على طول»، ورد الرئيس عليه: «نجيبه، هو بطل وهو دايما مع مصر»، ليرد علي على الرئيس، «محمد صلاح بقى أفضل من ميسي ورونالدو».