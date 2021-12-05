السيسي: أسعد لحظاتي لسّا مجتش.. وبقسم على الله بـ«ذوي الهمم» يساعدنا

أدار الفنان أشرف عبدالباقي، فقرة حوارية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذوي الهمم، خلال احتفالية «قارون باختلاف».

حوار بين الرئيس السيسي وذوي الهمم

وردّ الرئيس السيسي، على سؤال لهاني أحمد، بطل الجمهورية لألعاب القوى، والحاصل على 49 ميدالية «إيه أجمل لحظة مرت على حضرتك في حياتك؟»، قائلا: «أسعد لحظة لسّا مجتش».

وأضاف الرئيس «أسعد لحظة هو الحلم اللي بحلمه لبلدي، ويارب بيكم وبمصر والمصريين والشباب والقادرون باختلاف اللي بعول بيهم أمام الله وبقسم بيهم على الله إنه يساعدنا».

احتفالية قادرون باختلاف

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية «قادرون باختلاف»، التي تبث مباشرة من مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور 450 شخصا من ذوي الهمم وأسرهم داخل وخارج القاعة، والتي تهدف للاحتفال بذوي الهمم ونجاحاتهم وأمنياتهم.

مكتسبات قادرون باختلاف

وخرجت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» بمكتسبات كثيرة لذوي الهمم، منها اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، وفق ما ذكرته المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.