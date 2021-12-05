السيسي: أصعب لحظة عدت عليا هي الفترة اللي حسيت إنه بلدنا ممكن تروح

ردّ الرئيس السيسي على أسئلة ذوي الهمم، خلال الفقرة الحوارية التي أدارها الفنان اشرف عبدالباقي بين رئيس الجمهورية وذوي الهمم خلال احتفالية «قارون باختلاف».

السيسي لأحد ذوي الهمم: سؤالك صعب يا علي

وأجاب الرئيس على سؤال لـ هاني أحمد بطل الجمهورية للألعاب القوى والحاصل على 49 ميدالية، الذي قال فيه «إيه أجمل لحظة وأصعب لحظة مروا على حضرتك في حياتك؟» بقوله: «أهلا وسهلا بيك يا علي، سؤالك صعب أوي».

وتابع الرئيس السيسي: «أصعب لحظة هي الفترة اللي حسيت إنه بلدنا ممكن تروح، لأنه أحيانا يكون فهمك لمشكلة، هو اللي بيعذبك، لأنك لو بتفهم أوي هتشوف حاجات محدش هيشوفها غيرك وهتفهم حاجات محدش هيعرفها غيرك».

الرئيس: أحيانا فهمك للمشكلة هو اللي بيعذبك

واستكمل: «كانت أصعب لحظة مرت بيا، لأنّي خوفت على ناسي وأهلي وكل الناس الموجوة بمصر، مشاكلنا كتيرة وعددنا كبير وظروفنا صعبة، فلو البلد راحت الناس دي هتروح فين؟».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وذلك في ثاني ظهور إعلامي لها خلال الأيام الماضية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها في أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

وشارك عدد آخر من الفنانين خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني».