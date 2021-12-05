أحد أطفال «قادرون باختلاف» تسأل الرئيس: «مبسوط أنك قاعد معانا؟».. والسيسي يرد: أسعد يوم لما بشوفكم

سألت ريتاج جمال، أحد أعضاء قادرون باختلاف في عمر الـ12 عام، قائله «انت مبسوط أنك قاعد معانا».

ورد عليها الرئيس السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، قائلا: «أنا هقولك يا ريتاج وربنا واحد يعلم اللي في نفسي، أسعد يوم ببقي أنا فيه اللي بشوفكم فيه وبكون في وسطكم، اللي بيسعدني كده هو وجودكم، وربنا بينزل على قلبي البهجة والسعادة والسرور والرضا، أنا سعيد بيكي جدا يا ريتاج ومبسوط».

لترد بقولها «مبسوطة وأنا قاعده معاكم وبحبكم»، ليرد عليها الرئيس بقوله «أنا اللي مبسوط أني معاكم، وبحبكم جدا جدا يا ريتاج والله».