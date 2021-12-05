حصريا.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ضيافة منى الشاذلي

في لقاء حصري، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجمة ياسمين عبد العزيز التي تظهر للمرة الأولى مع زوجها النجم أحمد العوضي في حلقتي الأربعاء والخميس ٨ و ٩ ديسمبر من برنامجها المذاع على قناة سي بي سي الفضائية المصرية..

وتروي ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من اللقاء لأول مرة عن تفاصيل محنتها الصحية، وكيف ساءت حالتها الصحية نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت بإقتراب محقق من الموت من شدة الألم، كما روت ياسمين بالتفصيل كيف تطورت حالتها حتى وصلت إلى هذه الحالة، وعن أسباب عدم مقاضاتها للطاقم الطبي الذي تسبب في وصولها لهذه الحالة حتى الآن..

وفي الجزء الثاني من اللقاء أنضم لها زوجها النجم أحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا، وخلال هذا اللقاء روى العوضي أيضا تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها، كما حكى عن كيفية إدارته للأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.