رسائل دعم لـ ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة

لازال الجمهور يبحث عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما ظهرت للمرة الأولى خلال برومو حلقة جديدة خلال برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، وهي تتحدث عن فترة مرضها، وكيف مرت عليها، ومدي مخاوفها من تلك الفترة.

برومو حلقة ياسمين عبد العزيز يحقق 9 مليون مشاهدة

وتخطت مشاهدات برومو الحلقة مايقرب من 9 مليون مشاهدة، منذ طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من المقرر عرض الحلقة قريباً على شاشة cbc، وسوف تتحدث خلالها عن مشوار مرضها، ووصيتها لشقيقها بشأن أولادها.

دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز

دعم عدد من النجوم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكان أولهما شقيقها وائل عبد العزيز الذي كتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «دموعك غالية عليا.. وضحكتك بالدنيا واللي فيها»، بينما قال زوجها الفنان أحمد العوضي «ياسمين تتصدر التريند رقم 1 واكتفي برسم قلوب».

وقالت الفنانة نجلاء بدر، «حمد لله على السلامة ياقلبي»، بينما قال المؤلف محمد سيد بشير «ياسمين وبجوارها قلوب كثيرة».

أعمال ياسمين عبد العزيز خلال الفترة المقبلة

تستعيد ياسمين عبدالعزيز نشاطها الفني مرة أخرى، وسوف تعود إلى التمثيل خلال الفترة المقبلة، حيث تحضر لفيلم جديد مع المخرج خالد جلال لم يستقروا على تفاصيله، وتقرأ أكثر من عمل من أجل المشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعدما استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» في رمضان الماضي.

مسلسل «اللي مالوش كبير»، آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في الدراما التلفزيونية، وشاركها أحمد العوضي البطولة، وحاز العمل على إعجاب الجمهور والنقاد في رمضان الماضي، وشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدي الأتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.