حضور كبير في يوم التوظيف لتأهيل المهندسين لسوق العمل

نظمت لجنة التدريب والتوظيف في نقابة المهندسين، برئاسة الاستشاري محمد سليم سلمان، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، فعاليات «يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل»، والتي شارك بالحضور فيها المهندس الاستشاري أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية.

جاء ذلك بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمد عبد العظيم، وكيل النقابة، والمهندس حسن عبد العليم الأمين العام، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة،

طفرة في جميع المجالات وخاصة الهندسة

في كلمته، قال المهندس هاني ضاحي إن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة في جميع المجالات الحياتية، وفي القلب منها الطفرة الإنشائية حيث أقامت مشروعات قومية كبرى عصبها الرئيسي هم المهندسون، موضحًا أن النقابة تقوم تجاه أبنائها المهندسين الشباب وحديثي التخرج بدور وطني نتيجة إحساس جميع المسؤولين فيها بأهمية هذا الدور ويتمثل هذا الدور في إقامة مثل هذه الفعاليات بغرض تدريب وتأهيل المهندسين وإطلاعهم على متطلبات سوق العمل، ونتيجة العلاقات الطيبة بين النقابة والجهات المعنية من وزارات وشركات هندسية كبرى، فإنها تسعى من خلال لجنة التدريب والتوظيف بمخاطبة هذه الجهات لمعرفة مدى احتياجاتها للمهندسين، وكذلك من خلال البورتال التوظيفي والذي يعد بوابة لاستقبال طلبات العمل من المهندسين، تقوم النقابة بدور الوسيط بين المهندس والجهة الطالبة لتعيين مهندسين لترشيح من يصلح من خلال اجتيازه لدورات تدريبية والاختبارات التي تعقد في نهايتها.

وأضاف «ضاحي» أنه تم الحصول من وزارة القوى العاملة على منحة لتدريب 1000 مهندس كدفعة أولى من المهندسين العاملين وحديثي التخرج، جارٍ توزيعها على النقابات الفرعية، وتمنح هذه الدورات بعد اجتياز الاختبارات شهادات معتمدة لممارسة عمل متخصص، إضافة إلى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الجديدة مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة سيمنز والجامعة الألمانية ونقابة المهندسين بألمانيا بمقاطعة بادن فايتنبرج لتبادل الخبرات وإتاحة فرص عمل للمهندسين المصريين المؤهلين.وفيما يخص ملف التعليم الهندسي.

وقال «ضاحي»: «استمرت جهود النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي في وضع ضوابط للقبول بالتعليم الهندسي وتحديد أعداد الدارسين واستمرار تقييم المعاهد الهندسية مع عدم إنشاء معاهد هندسية جديدة وتم إقرار ذلك».

وأضاف أنه تم التقدم بمقترح لعقد امتحان قبول موحد على مستوى الجمهورية للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الهندسي، وجارٍ دراسته بالمجلس الأعلى للجامعات.

وعن ملف مزاولة المهنة أشار نقيب المهندسين، إلى أنه تم الانتهاء من دراسة وإعداد لائحة مزاولة المهنة والجاري صياغتها في صورتها النهائية تمهيدًا لاعتمادها، لافتًا إلى أن النقابة استعادت دورها الاستشاري وأصبح لها رأي مسموع في كثير من الأمور المرتبطة بالمهنة، ومن أهمها العقد الثلاثي الذي يحفظ حقوق المهندس والذي تم إقراره وإصداره من النقابة على نسخ مؤمَّنة.

كما تناول «ضاحي» ملف دعم المهندسين المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنه تم حل مشكلة المهندسين المصريين بالكويت بعد رفض جمعية المهندسين الكويتية تجديد التصاريح لآلاف المهندسين، وأنه بعد تدخل النقابة تم عقد اجتماع باتحاد المهندسين واستدعاء جمعية المهندسين الكويتية، وتم التوافق وحل المشكلة، كذلك ما حدث بقضية المهندس علي أبوالقاسم الذي حكم عليه بالإعدام، وتم تأييد هذا الحكم قبل تسلم المجلس الحالي مقاليد العمل بالنقابة، وعلى الفور تحركنا مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية.

شباب المهندسين هم قيادات الغد

وقال نقيب المهندسين إن المجلس الحالي استطاع تحقيق نتائج لم يسبق تحقيقها من قبل بعد أن تسلم النقابة بعجز في صندوق المعاشات بلغ أكثر من 200 مليون جنيه في مايو 2018، واستطاع بتضافر الجهود بين النقابة العامة والنقابات الفرعية تحقيق فائض للعام الثالث على التوالي، عن عام 2020 بلغ أكثر من 600 مليون جنيه.

وأكد «ضاحي» لأبنائه شباب المهندسين أن النقابة بيتهم الثاني، مشددًا على ضرورة التواصل مع نقابتهم، مضيفًا أن شباب المهندسين هم قيادات الغد بالوزارات والهيئات المختلفة، وهم أيضًا قيادات قادمة بنقابة المهندسين.