أمين عام «المهندسين»: النقابة هي البيت الكبير لكل أعضائها

ألقى المهندس حسن عبد العليم، الأمين العام لنقابة المهندسين، كلمة مقتضبة، خلال مشاركته بفعاليات «يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل»، والذي أقيمت فعالياته اليوم بمسرح النقابة، رحب فيها بأبنائه المهندسين حديثي التخرج.

وأكد عبدالعليم أن نقابة المهندسين هي البيت الكبير لكل من ينتمي إلى مهنة الهندسة في مصر، مشددًا على أن النقابة من خلال هيئة مكتبها، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر وأعضاء المجلس الأعلى، لا يدخرون جهدًا في سبيل إعلاء شأن المهنة والمنتمين لها، وخاصة الشباب وحديثي التخرج، مشددًا على حرص النقابة على إقامة فعاليات التدريب المستمرة وكذلك المحاضرات التعليمية المجانية والندوات المتخصصة، ما يصب في صالح المهندس لتحسين فرصته في الحصول على فرص عمل مناسبة، خاصة في ظل إقامة الدولة العديد من المشروعات الكبيرة والمدن الجديدة.

حضور كبير لفعاليات يوم الهندسة

شهد يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل حضورًا كبيرًا من المهندسين، وتخلل اليوم حوار أبوي بين شباب المهندسين والنقيب، والذي استقبل أسئلتهم بسعادة غامرة.

وكرم المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر والمهندس حسن عبد العليم أمين عام النقابة خلال فعاليات يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل والتي نظمته لجنة التدريب والتوظيف، برئاسة المهندس الاستشاري محمد سليم اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 الشركات المشاركة والتي منحت عددًا من فرص التدريب للمهندسين حديثي التخرج، حيث أهدى كل من النقيب والأمين العام، ممثلي الشركات، شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهم.

يوم الهندسة

ونظمت اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 لجنة التدريب والتوظيف برئاسة الاستشاري محمد سليم سلمان، فعاليات «يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل»، والتي شارك بالحضور فيها المهندس الاستشاري أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية.