الأقمار الصناعية تكشف تضرر سد في تيجراي بسبب قصف قوات أديس أبابا

ذكرت شركة «ماكسار تكنولوجيز» الأمريكية المتخصصة في التصوير بالأقمار الصناعية، أن هناك تضررا حدث في سد تيكيزي بمنطقة تيجراي الإثيوبية.

ونشرت الشركة، صورا تظهر هذا التضرر الواضح في أحد مرافق السد، وذلك بعدما اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الجيش الإثيوبي بقصف سد تيكيزي شمالي إثيوبيا، وأظهرت لقطة مصورة محطة كهرباء فرعية تالفة، تقع بين منطقتي أمهرة وتيجراي شمالي إثيوبيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الصورة التقطت يوم الخميس الثاني من ديسمبر الجاري، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز».

اتهامات لقوات أديس أبابا بقصف السد

يذكر أن جبهة تحرير تيجراي كانت قد اتهمت الجيش الإثيوبي منذ أيام بقصف سد تيكيزي، في ضوء المعارك الدائرة بين الطرفين منذ عدة أشهر.

وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتشاو رضا، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن القوات الحكومية قد قصفت سد تيكيزي الكهرومائي شمالي البلاد، مضيفا أن قوات أديس أبابا ستفعل كل ما تستطيع من أجل تدمير أي شيء يفيد شعب تيجراي، معقبًا: «ذلك أمر أصبح في غاية الوضوح».

الصراع تسبب في وقوع آلاف القتلى

وقالت الأمم المتحدة، إن الصراع العسكري بين قوات أديس أبابا وقوات جبهة تحرير تيجراي تسبب في وقوع آلاف القتلى ونزوح نحو مليوني شخص وأغرقت آلاف الأشخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة منذ اندلع النزاع بعدما هاجمت قوات آديس أبابا إقليم تيجراي في نوفمبر 2020.

وتتهم الجبهة الحكومة بمحاولة ممارسة مركزية السلطة على حساب الأقاليم الإثيوبية، ورغم أن القوات الحكومية حققت تقدما في بداية النزاع، فإن الأمور انقلبت لصالح جبهة تحرير تيجراي في الأشهر الأخيرة، حيث ترغب الجبهة في تنحي رئيس حكومة أديس ابابا عن الحكم والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى الإقليم الشمالي.