جيش أورومو يتقدم نحو أديس أبابا وجبهة تيجراي تعد لـ«هجوم كبير حاسم»

أعلن جيش تحرير أورومو، اليوم السبت، تقدمه واقترابه من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب الأنباء القادمة من هناك، فيما قررت السلطات الإثيوبية إغلاق جميع المدارس الثانوية، حسبما ذكرت العربية نت.

وأشرت جيش أورومو في وقت سابق إلى التنسيق مع قوات دفاع جبهة تحرير تيجراي لإسقاط نظام رئيس الوزراء آبي أحمد في أقرب وقت، وتشكيل حكومة انتقالية.

جبهة تيجراي: نُعد لهجوم كبير واسع سيحسم المعركة

وقال قائد قوات جبهة تحرير شعب تيجراي إن قواته تُعد لهجوم كبير سيحسم المعركة مع قوات الحكومة بقيادة أبي أحمد. وأضاف بالقول: «لم ننسحب وخطتنا الآن اختصار الوقت لمنع تفاقم معاناة الإثيوبيين».

وبالتزامن مع ذلك، قررت السلطات الإثيوبية إغلاق جميع المدارس الثانوية حتى يتمكن الطلاب من المشاركة في حصاد المحاصيل، بدلا ممن هم على جبهة القتال في الحرب الأهلية، وفقا لما أفادت به السبت وسائل الإعلام الحكومية.

ومن المقرر أن يستمر إغلاق المدارس لمدة أسبوع، وفقا لوزير التربية والتعليم الإثيوبي.

مليوني طالب تركوا المدارس بسبب الحرب في إثيوبيا

وأعلنت الحكومة الإثيوبية إن نحو مليوني طالب تركوا المدارس بالفعل جراء الحرب التي بدأت في إقليم تيجراي، شمالي البلاد، العام الماضي.

وبينما يحتدم الصراع بين القوات التابعة للحكومة الإثيوبية وقوات جبهة تحرير شعب تيجراي، قالت القوات الحكومية، إنها تنتزع السيطرة على مدن كانت خاضعة لجبهة تحرير شعب تيجراي.

وقالت قوات الجيش الإثيوبي، الأربعاء، إنها استعادت السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية التي تضم كنائس مسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن عمليات عسكرية واسعة تجريها قوات الجيش الإثيوبي لتحرير مدن خميسي وباتي وكومبلشا في الأيام المقبلة، من قبضة جبهة تحرير شعب تيجراي، حسب قوله.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمة من جبهات القتال، إن العمليات بدأت وسيتم استعادة المدن خلال يومين، حسب زعمه.

وتعتبر المدن التي أشار إليها أبي أحمد أكبر مدن إقليم أمهرة التي كانت قد استولت عليها جبهة تيجراي.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن النصر الذي تحقق في شرق وغرب البلاد خلال الأيام الماضية سيتكرر بهذه المدن والمناطق الأخرى بالإقليم، مضيفا: سيتم تحرير المزيد من المناطق من قبضة جبهة تيجراي، حسب زعمه.