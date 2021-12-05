وزيرة التضامن: لدينا 5 كليات متقدمة متخصصة في علوم الإعاقة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقدم خدمات جليلة لذوي الاحتياجات الخاصة، بداية من إتاحة الوسائل المساعدة والتكنولوجية في الاختبارات والمعامل، وتيسير اختبارات الطلاب، كما أنه يتم زيادة نسبة تحقق الـ 5%، فضلا عن وجود 5 كليات متقدمة متخصصة في علوم الإعاقة.

وأضافت "القباج"، خلال احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تلك الكليات تعد خريجيين مؤهلين للخدمة في هذا القطاع، كما أن وزارة التعليم العالي تتيح المدينة الجامعية مجانية والكتب مجانية للطلاب هذا العام، كل هذه انجازات تمت هذا العام.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الطفل من ذوي الاعاقة عندما يلتحق ويقدم اوراقة في الخدمة الوطنية "الجيش"، قامت وزارة الدفاع باجراءات عدم اللياقة الطبية بمناطق التجنيد طبقا للتوزيع الجغرافي "مبقاش لازم ييجي في مقر معين، كل واحد يقوم بالاجراء عدم اللياقة في منطقته ونطاقة الجغرافي بتاعه يتم تجمعات مختلفة تيسيرا لهم"، فضلا عن قيادة منظومة انتاج وتوفير الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية واللي بتقوم معانا بيها الخدمات الطبية.