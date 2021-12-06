لو عدادك مسروق أو تالف.. الأوراق المطلوبة للتعاقد على عداد مياه

حاجة بعض المواطنين للتعاقد على عدادات مياه لوحداتهم السكنية حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية نتيجة استهلاك المياه بشكل غير شرعي، دفع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، للتنوية عن كيفية تركيب عداد فرعى (خاص) - عداد إضافى -عداد تالف أو مسروق -عداد تجارى - تغيير الاشتراك ومستندات التعاقد.

ووفقا للبوابة الإلكترونية للشركة، فإن لكل عداد مياه عدد من المستندات للتعاقد عليه، تستعرضها «الوطن»، على النحو التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه

وجاءت المستندات والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

مستندات مقايسة عداد فرعي (خاص)

- تقديم أصل عقد الوحدة السكنية.

- تقديم تسلسل ملكية إلى صاحب العقار.

- تقديم اعلام وراثة في حال الشراء من الورثة.

- تقديم ايصال مياه من العقار أو مقايسة العقار.

- تقديم بطاقة سارية.

مستندات عداد أضافي

- تقديم بطاقة سارية.

- تقديم ايصال مياه من العقار أو مقايسة العقار.

مستندات عداد مسروق

- تقديم بطاقة سارية.

- يتم عمل محضر في قسم الشرطة.

- تقديم صورة الإيصال.

مستندات مقايسة عداد (الوحدة / محل)

- تقديم بطاقة سارية.

- تقديم إيصال مياه من العقار.

- تقديم موافقة من المالك .

- تقديم مستندات الملكية، تسلسل الملكية.

- تقديم مستند يفيد نوع النشاط - بطاقة ضريبية وسجل تجاري.

مستندات لتغير الإشتراك

- تقديم توكيل من مالك العداد يفيد التنازل عن العداد أو حضور المالك للتنازل أمام موظف خدمة العملاء.

- تقديم بطاقة سارية.

- تقديم ايصال مياه من العقار أو مقايسة العقار.

- تقديم أصل عقد الوحدة السكنية.

- تقديم تسلسل الملكية من صاحب الاشتراك الأصلي.

مستندات تغير عداد تالف

- تقديم بطاقة سارية.

- تقديم ايصال مياه.

6 إجراءات لتركيب عدد مياه إنشائي بالمدن الجديدة

1- التوجه إلى هيئة المجتمعات العمرانية.

2- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

3- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

4- انتظار موعد المعاينة والذي يتم تحدديه موعد عبر رسالة نصية قصيرة SMS على الهاتف المحمول.

5- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات إن وجد.

6- استلام الخدمة والذي يحدد عبر رسالة قصيرة SMS على الهاتف المحمول.

شروط الحصول على الخدمة

1- مالك الأرض أو وكيل أعمال.

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

1- صورة من تحقيق الشخصية.

2- صورة من محضر الاستلام.

3- صورة خطاب التخصيص.

4- صورة الوكيل.

5- صورة رخصة البناء.

6- إيصال سداد مرافق.