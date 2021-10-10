6 إجراءات لاستخراج كارت عداد المياه مسبوق الدفع.. اعرفها

يبحث عدد كبير من مستخدمي عدادات المياة المسبوقة الدفع عن الطرق والآليات التي توفرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في حال فقد المشترك كارت شحن العداد، أو تعرض للتلف، وكيفية استخراجه، خاصة بعد توسع الشركات التابعة للقابضة للمياه في تنفيذ خطة لاستبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع.

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد مياه

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإجراءات والمستندات المطلوبة في كل فروع الشركات التابعة بالمحافظات لاستخراج كارت شحن عداد مياه بدل فاقد أو تالف لكارت شحن المياه مسبوق الدفع.

وتستعرض «الوطن»، من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطنين، الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد مياه، وهي كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- بيانات الحساب أو كود المشترك.

- إقرار كتابي من المنتفع بفقدانه للكارت.

- إرفاق رقم الهاتف الأرضي أو المحمول الخاص بالمنتفع.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد مياه بدل فاقد

- يتقدم العميل للشركة بطلب استخراج كارت الشحن بدل الفاقد أو التالف.

- يسدد العميل الرسوم المقررة والتي تصل إلى 100جنيه تكلفة إصدار كارت شحن للعداد.

- يستخرج كارت شحن العداد بدل الفاقد أو التالف خلال 30 دقيقة من تقديم الطلب.

أنواع عدادات المياه

- تنقسم العدادات إلى 3 أنواع (ميكانيكية- ذكية- إلكترونية مسبقة الدفع) والتي يجرى استخدامها فى قياس كميات الاستهلاك.

- وسيجرى خلال 4 سنوات تركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع بمعدل 750 ألف عداد سنويا، مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمي الخدمة وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

- يعطي العداد مسبق الدفع إنذارًا عندما لا يوجد في رصيد الكارت سوى 3 أو 4 أمتار من المياه، وذلك لتنبيه المستخدم لشحن العداد.