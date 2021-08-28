سعر عداد المياه مسبوق الدفع 2021

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقديم كل الفروع للشركات التابعة بالمحافظات كل التسهيلات للمشتركين الراغبين في تركيب العدادات مسبوقة الدفع أو استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع، لافتا إلى أن سعر عداد المياه بلغ 1810 جنيهات خلال عام 2021 ويتم توصيل الخدمة وفتح المياه للمشترك خلال أسبوع من سداد قيمة مقايسة العداد على أن يتم احتساب الفاتورة المنفصلة الشهر التالي من تاريخ تركيب العداد الجديد.

كيفية التقديم لتركيب عداد المياه «مسبق الدفع»

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، المستندات التي يجب أن يتقدم بها المواطن إلى فروع شركات المياه لتركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع للاستفادة من المميزات العديدة بها منها معرفة رصيد الاستهلاك والقضاء نهائيا على مشكلات القراءات والفواتير الخاطئة.

الأوراق المطلوبة التي يجب أن يتقدم بها المواطن بالفروع لتركيب عداد المياه

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- سند الحيازة أو الملكية.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

-الرخصة «صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن».

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار.

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

10 إجراءات مطلوبة لتركيب عداد مياه

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب 10 إجراءات يتم اتباعها حتى يتم تركيب عداد المياه للمشتركين وهي كالتالي..

- استيفاء العميل طلب الخدمة.

- سداد قيمة المعاينة والملف.

- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- سداد العميل قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط.

- استخراج العميل التصاريح اللازمة للحفر.

- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقد الانتهاء من تقديم الخدمة.

طرق تركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب 11 مستندا يجب أن يتقدم بها المشترك عند طلبه لخدمة تركيب عداد فرعي بالعقار القاطن به وهي كالتالي..

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- الرسومات الهندسية أو رسم كروكي للعقار المقصود.

- موافقة من الجهة الإدارية المختصة.

- سند الحيازة أو الملكية.

- رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص بالمنتفع.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- آخر إيصال سداد مياه للعداد الرئيسي.

- ايصال كهرباء.

- بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث «في حالة إذا كان العداد الفرعي لإحدى المحالات التجارية».

- موافقة من المالك أو اتحاد المُلاك أو 3 من السكان على الأقل على تركيب المنتفع للعداد الفرعي.