تبدأ اليوم.. خطوات تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتي»

تبدأ، اليوم، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استقبال تسجيل قراءة عداد المياه عبر الإنترنت «أون لاين»، لمدة أسبوعين، وذلك عبر تطبيق «قراءتي»، والمتاح الآن للتسجيل سواء على الهواتف الاندرويد أو التي تعمل بنظام IOS، حتى يتمكن المواطن من متابعة استهلاكه والتأكد من استخدامه.

وفي هذا الصدد، يقدم بوابة جريدة «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية المميكنة، خطوات تسجيل قراءة عداد المياه «أون لاين»، من خلال تطبيق «قراءتي».

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه على تطبيق قراءتي

وحتى تتمكن من تسجيل قراءة عداد المياه على تطبيق «قراءتي»، يجب أن تقوم بتحميل التطبيق من هنـــا.

بعد ذلك تحتاج لإنشاء حساب جديد، من خلال ادخال البيانات الأساسية للمستخدم، مثل اسم المشترك في الفاتورة، والشركة التابعة للمشترك، ثم الفرع التابع للعميل المكتوب في الفاتورة، والرقم القومي للعميل ورقم الهاتف، إضافة إلى إنشاء كلمة مرور مناسبة حسب تعليمات التطبيق، وتكرارها للتأكد من صحتها، ثم الضغط على إنشاء حساب.

بعد إنشاء الحساب، يجب الدخول على التطبيق واختيار خدمة تسجيل قراءة عداد المياه من خلال ادخال رقم العداد، والضغط على زر الكاميرا لالتقاط صورة للعداد لتصوير القراءة الموجودة بالعداد.

بعد رفع الصورة على التطبيق، يتم الضغط على تسجيل القراءة وادخال الأرقام الموجودة في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر التأكيد.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد أطلقت تطبيق «قراءتي» العام الماضي، لمساعدة المشتركين على تسجيل القراءات دون الحاجة إلى مرور محصل أو التواجد في المصالح الحكومية لمنع التجمعات، والتطبيق مجاني بشكل كامل سواء للاندرويد أو أنظمة الآيفون.

ويضمن التطبيق دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.